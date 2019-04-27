Видатний «фемідознавець» Юрій Луценко став жертвою домагань Ложкіна: «реформував» департаменти ГПУ вщент – та й втік у відпуску (документ)

Шкода, якщо Юра-«Юрист» колись не повернеться з відпуски до України – нам усім буде не вистачати цього знаного захисника закону. Хай краще повертається - до Менської колонії: і йому звично, і нам всім веселіше буде.

Журналіст Володимир Бойко учора повідомив про останні події у нетрях Генпрокуратури – як завжди «феєричні» у самому кращому розумінні цього епітету. Отже цитуємо допис В. Бойка у Facebook:

«З тим, щоби не допустити вручення Борису Ложкіну, Олексію Філатову, Валерії Гонтаревій та Костянтину Стеценку письмових повідомлень про підозру (квартет цих достойників був викликаний на допит у Генпрокуратуру на 25 квітня 2019 року), генеральний, прости господи, прокурор напередодні взагалі ліквідував слідче управління, а також відділ процесуального керівництва, які розслідували «справу Курченка» й виписували повістки найближчому оточенню Порошенка.

Нагадую, що про подробиці цієї витівки генерального, прости господи, прокурора, за яку ст. 364 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, я вже розповідав

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і отут»

За деякими повідомленнями, негайно після цієї операції-ліквідації Ю. Луценко пішов у відпуску.

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