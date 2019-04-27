 

27 апреля

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08:35

Екстрадований з Німеччини екс-нардеп Крючков не тільки опинився на волі - а ще й з браслетом

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Доба ООС: поранено двох українських військових і одного цивільного, знищено двох окупантів

26 апреля

21:48

Стан водопостачання у Донецькій області - жахливий: борг окупантів за воду сягнув майже 4 млрд гривень

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У Зеленського щось чули про зустріч Зеленського з прем’єром Гройсманом

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Військовий Матіос готовий служити в окопах телеканалів до «повного миру»

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З Росії пенсіонерам ОРДЛО пояснили: паспорти – російські, але пенсія – від України. Або добровільна депортація до Ростова, Пензи, Кінешми…

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Радбез ООН: США пояснили Росії, що російські паспорти в ОРДЛО від санкцій точно не врятують

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В Радбезі ООН засудили указ Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО

25 апреля

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Вбивство Гандзюк: під будинком Луценка вогонь і дим (фото)

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Видатний «фемідознавець» Юрій Луценко став жертвою домагань Ложкіна: «реформував» департаменти ГПУ вщент – та й втік у відпуску (документ)

Шкода, якщо Юра-«Юрист» колись не повернеться з відпуски до України – нам усім буде не вистачати цього знаного захисника закону. Хай краще повертається - до Менської колонії: і йому звично, і нам всім веселіше буде.


Журналіст Володимир Бойко учора повідомив про останні події у нетрях Генпрокуратури – як завжди «феєричні» у самому кращому розумінні цього епітету. Отже цитуємо допис В. Бойка у Facebook:

«З тим, щоби не допустити вручення Борису Ложкіну, Олексію Філатову, Валерії Гонтаревій та Костянтину Стеценку письмових повідомлень про підозру (квартет цих достойників був викликаний на допит у Генпрокуратуру на 25 квітня 2019 року), генеральний, прости господи, прокурор напередодні взагалі ліквідував слідче управління, а також відділ процесуального керівництва, які розслідували «справу Курченка» й виписували повістки найближчому оточенню Порошенка.

Нагадую, що про подробиці цієї витівки генерального, прости господи, прокурора, за яку ст. 364 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, я вже розповідав

отут

і отут»

За деякими повідомленнями, негайно після цієї операції-ліквідації Ю. Луценко пішов у відпуску.

ДИВ. ТАКОЖ: Речниця генпрокурора Луценка пояснила виклик на допит осіб з оточення Порошенка і поскаржилася на «втрату пам’яті»


"ОБКОМ"

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27 Апреля 2019 11:02

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (14)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (9)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (10)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 