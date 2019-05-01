Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

Феєричне «резюме» Мінінформполітики поповнилось черговим фактом ганьби, некомпетентності і байдужості.

«Заява МІП щодо некоректного відображення вмісту відеоролику.

Щодо некоректного зображення мапи Європи у промоційному ролику, який демонструвався в аеропорту «Бориспіль», Міністерство інформаційної політики України повідомляє, що через технічний збій в кінцевому варіанті ролику залишилася карта, яку взято з фотостоків, в якій відсутні деякі напрями - Туреччина, країни Балтії, Данія та Крим. Ролик було показано всього кілька разів і одразу знято з ротації. Коректна версія відео вже передана для трансляції. МІП вже почало службове розслідування щодо причин такого неприпустимого збою і всіляко сприятиме поліції у розслідуванні цього інциденту» (кінець цитати)

Раніше стало відомо, що у міжнародному аеропорту «Бориспіль» транслювали відеоролик з Україною без Криму, що надійшов в аеропорт з Мінінформполітики.

Як повідомив Інтерфакс-Україна, 29 квітня у Нацполіцію квітня звернувся один із пасажирів міжнародного аеропорту «Бориспіль» (Київська обл.), який повідомив, що в будівлі аеропорту транслюють відеоролик, у якому Україна зображена без АР Крим, за фактом чого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу країни.

«Поліцейські документують факт поширення незаконного відеоконтенту і опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували і надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист із пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшов на підприємство з Міністерства інформаційної політики», - повідомив у вівторок Департамент комунікації Національної поліції України.

Наразі встановлюються всі обставини події, здійснюються першочергові слідчі дії. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт.

«Провадження відкрито за статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідчі готують матеріали для оголошення підозри», - йдеться в повідомленні.