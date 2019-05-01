МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

МЗС України оприлюднило заяву «у зв’язку з черговим протиправним рішенням Російської Федерації, спрямованим на спрощення процедури набуття російського громадянства для окремих категорій громадян України».

У заяві говориться:

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий крок кремлівського режиму щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надане російське громадянство в спрощеному порядку. Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України.

Оприлюднений сьогодні указ президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року №187 «Стосовно окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку», як й усі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною.

Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – «захист прав і свобод людини і громадянина», оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України – Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей України.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України.

Українська сторона продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим. Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про «паспортну агресію» Російської Федерації.

Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму.

Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС».

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