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ВР закликає світ посилити санкції проти РФ: через рішення про видачу російських паспортів українцям, що опинилися в окупації

Також сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що указ про спрощену видачу паспортів жителям «ЛНР/ДНР» пов'язаний з тим, що «ці люди де-факто стали росіянами»…


Верховна Рада звернулася до низки міжнародних організацій, країн Європейського Союзу, США, Канади, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні із закликом до посилення санкцій проти Росії через рішення керівництва РФ приймати до громадянства жителів ОРДЛО за спрощеною процедурою.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, за звернення (проект постанови №10259) проголосували 230 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Верховна Рада закликає засудити «деструктивні дії РФ, які грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні», консолідувати з Україною зусилля з протидії агресивним діям Росії і вжити заходів щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Український парламент також вимагає від президента РФ Путіна скасувати свій указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Рада констатує, що таким чином Кремль укотре свідомо і цинічно порушив основоположні принципи міжнародного права.

«Попередня практика протиправного використання Росією інституту громадянства на окупованих територіях свідчить про її примусовий і дискримінаційний характер, є інструментом здійснення злочинів проти людяності та означатиме порушення прав людини».

Парламент наголошує, що рішенням про видачу паспортів жителям ОРДЛО Кремль черговий раз розвіяв ключову тезу російської пропаганди про «внутрішньоукраїнський конфлікт». У зверненні наголошується, що такі дії керівництва РФ є грубим втручанням у внутрішні справи України, вони є підтвердженням і посиленням незаконної окупації українського Донбасу.

Мета таких дій, вважають у Раді, - дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Верховна Рада України рішуче засуджує агресивні дії керівництва РФ, наголошує не неприпустимості відступу від виконання Мінських угод та ескалації напруженості на Донбасі.

«Особливе занепокоєння парламенту України викликає той факт, що практику незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях Кремль застосовував в інших конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії з обґрунтуванням нібито захисту своїх громадян, які проживають за межами РФ», - наголошується у зверненні.

Учора, 24 квітня, Путін підписав указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку2. Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що указ про спрощену видачу паспортів жителям «ЛНР/ДНР» пов'язаний з тим, що «ці люди де-факто стали росіянами».

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник, як повідомляють у четвер з Луганська, вже доручив своїм структурам «створити всі необхідні умови для організації процесу прийому документів від громадян ЛНР для подальшої видачі паспортів Російської Федерації».


"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 18:32

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (10)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (2)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 