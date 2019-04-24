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Радбез ООН вже завтра збирається висловити «стурбованість і занепокоєність» щодо ситуації в Україні через указ Путіна

Засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.


Про це речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко розповів в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Нью-Йорку.

«Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком», - повідомив Ніколенко.

Український дипломат додав, що рішення РФ порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, та власне самі домовленості.

«Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит», - додав він.

Президент РФ Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо цього указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.


"ОБКОМ"

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24 Апреля 2019 22:21

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (4)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (3)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (3)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 