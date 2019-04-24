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Бойовий полководець Зеленського боїться його зустрічі з Путіним наодинці

Проте всім відомо, що Зеленський – надзвичайно хоробра людина, він сам про це казав у студії свого каналу «1+1»: «Я точно не трус, я кто угодно, но точно не трус».


Радник з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського Іван Апаршин заявив, що не радить новообраному президенту вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та розмовляти з бойовиками на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі програми DROZDOV телеканалу ZIK.

За його словами, будь-які переговори з Путіним слід вести лише з представниками «потужних країн, з якими він не зможе гратися».

«Я б не радив президенту України зустрічатися сьогодні у такому форматі (сам на сам). Я не вірю, що потім Путін буде щось нам гарантувати. Я не вірю йому», - пояснив Апаршин, зазначивши, що такі переговори були б безперспективними.

«Я б ніколи не сів за стіл переговорів один-на-один з Путіним. Це програшний варіант», - додав він

Також радник Зеленського сказав, що ніколи не підтримає позицію, якщо хтось порадить новообраному президенту вести перемовини з бойовиками окупованих районів Донецької і Луганської областей.

«Я ніколи цього не підтримаю. Я в принципі не допускаю того, що Україна може розмовляти з цими людьми», - заявив Апаршин.

Він розповів, що наразі бачить у Зеленського бажання вирішити питання війни на Донбасі.

«Я бачив у нього бажання вирішити цю проблему. Була така фраза: «На вигідних Україні умовах». Я думаю, це важливо», - сказав радник (нарешті влучна думка знайшла собі місце у голові пана Апаршина, не посперечаєшся – «Обком»).

При цьому він не уточнив, які саме умови у Зеленського вважають вигідними.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Він зауважив, що вважає правильним проводити прямі перемовини між Зеленським та Путіним. Водночас Волкер не уточнив, які переговори має на увазі – за участі чи без участі посередників.


Українська правда

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24 Апреля 2019 14:02

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (0)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (2)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (1)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 