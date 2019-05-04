На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

У Брюсселі вражені.

Представники колективу Зеленського - екс-міністр Олександр Данилюк та екс-заступник міністра, екс-член НАЗК Руслан Рябошапка - провели перші переговори в Брюсселі з представниками Євросоюзу, повідомляє Радіо Свобода.

(Рябошапка і Данилюк знімають у Брюсселі ролик))

3 травня вони зустрілися із радниками голів Єврокомісії та Європейської ради, а напередодні виступили перед послами країн ЄС у Комітеті з питань політики та безпеки. Як стало відомо «Радіо Свобода» з джерел у дипломатичних колах, посли поставили представникам новообраного президента України багато детальних запитань. Чимало з них стосувалися ситуації на сході України та майбутньої політики щодо Росії.

«Відповіді здалися розважливими. Було трохи дивно розпитувати їх лише через тиждень на посаді, але вони справили хороше враження. Вони говорили правильні речі про Росію та Донбас», – розповів «Радіо Свобода» один із учасників зустрічі.