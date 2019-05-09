Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

У Києві біля станції метро «Арсенальна» перед початком акції «Хода Київського відділення безсмертного полку СРСР-РФ» поліція затримала лідера ГО «Сила добра», матір загиблої у жупанії у ДТП екс-нардепа від «регіонів» Ірини Бережної, бабусю дочки Фуксмана (свого цивільного зятя з Німеччини, родича російського ТБ-продюсера Саша «Льоши» Роднянського) і таке інше – тобто Олену Бережну.

Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна начальник ГУ Нацполіції Андрій Крищенко, О. Бережную затримали перед початком акції за носіння футболки в кольорах «георгіївської» (колорадської) стрічки.

(Олена Бережна)

«Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди», - сказав він.

Українське законодавство прирівнює оту стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію: штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією «георгіївської» (колорадської) стрічки.

Від «Обкому»: Ми, звісно, не пліткуємо, а лише нагадуємо те, що й без нас відомо усьому світу. Проте – ми щиро, усіма фібрами нашої християнської души, ненавидимо уся цю гоп-компашку «і мертвих, і живих, і ненароджених», як казав поет, – тобто усіх цих Бережних-Фуксманів (горілка-Німеччина-київський готель «Хілтон»)-Роднянських (Олександра), він же «Льоша», він же продюсер того пафосного посміховиська під назвою «9 рота» того огидного Ф. Бондарчука – українофоба-підписанта колективного звернення «Діячі культури Росії — на підтримку позиції Президента по Україні та Криму» від 11 березня 2014 року.

До речі (цитуємо мовою Wiki): Ф. Бондарчук «в ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина. В мае 2018 года был гостем на его четвёртой инаугурации. 20 ноября 2018 года Фёдор Бондарчук, в соответствии с Указом Президента России, включён в новый состав Совета при Президенте по культуре и искусству».

Все, досить. Кому треба, той знайде усе про цей родинно-політично-кіношний клан і без нашої допомоги. Хоча – ще трохи рекомендації, якщо, звісно, не заперечуєте. Зокрема:

- про загиблу у жупанії Ірину Бережну:

Wikipedia:

Ира Бережная (ПР) отмочила: а давайте в стране введем ЧП – чтоб наказать уродов, напавших ночью на Майдан

О пропавших миллионах и Даниэлле

- про парочку митців Роднянського-Бондарчука:

- Родинний клан Фуксманів-Роднянських – екс-власників каналу Коломойського-Зеленського - отримав в оренду «Київ» (Ще одна перемога «Плюсів» у столиці України. Символічно).

- «Необитаемый полуостров»: Федор Бондарчук нанес урон флоре и фауне Крыма

- Киношками про войнушку клипмейкер Бондарчук задолбал весь Крым.