 

10 мая

18:05

Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

17:20

Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

17:03

У МЗС розповили про результати першого слухання трибуналу ООН щодо полонених РФ українських моряків

15:30

«Історія може повторитися»: Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

14:46

Окружні «козли винесли» вердикт: деякі виступи «ІІІ-тисячорічної жінки» в Раді незаконні (мультфільми, документальне відео)

13:24

Стрілянина у Княжичах-2016: суд почав розглядати справу про вбивство поліцейських (фото)

12:53

Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

08:37

Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків

07:33

Доба OОС: поранено одного українського військовослужбовця

09 мая

18:00

Від Мамашая до «Орловки». Окупанти Криму «змогли повторити»: пам’ятник кримським татарам, загиблим у Другій світовій, не простояв і 3-х днів (фото)

15:31

Щира гра актора другого плану, чаруючі саундтрек і дикція, зворушлива робота гримера і костюмера: В'ятрович вітає кадр «Слуги ветеранів»

13:29

Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

09:13

Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

07:48

Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

08 мая

19:37

Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

19:07

КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

17:43

Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)

15:10

Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

11:56

Уряд визнає незаконними усі паспорти РФ, видані українцям

10:48

«Безсмертний фронт»: завтра на вулицях Києва будуть задіяни поліцейські та підсилююча апаратура

09:49

В уряді перебувають у скорботі з приводу Дня Інавгурації – і посилаються на Ізраїль

08:39

«У Зеленського» вже визначились з єдиним міністром, що має продовжувати працювати на ЗЕ!Команду

08:13

«У Зіни» через жінку стріляли в нардепа від «Блоку Порошенка»: поранено ногу

07:48

Доба ООС: учора і вже сьогодні вбито двох українських військових

07 мая

22:37

«1vs1»: Уляна Супрун вирішила судитися з «артистом фейкового жанру» з каналу Коломойського-Зеленського

22:09

Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

21:03

«Какао желтого цвета»: одеські митники помітили, що вдихання парів фарби дає не звичайний «прихід», а бадьорий. Так і є – «кокс» з Колумбіі

19:35

Судді ВАКС обрали собі голову – і зачінилися на 4 місяці: на ремонт кімнати

19:04

Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

18:39

Відносно інавгурації дещо вже визначено: Зеленський буде класти руку не на рояль, а на Пересопницьке Євангеліє

У МЗС розповили про результати першого слухання трибуналу ООН щодо полонених РФ українських моряків

Сьогодні у Гамбурзі пройшли усні слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо імунітетів трьох військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією 25 листопада 2018 року в Чорному морі.


Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України:

«У Гамбурзі пройшли слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків.

Під час слухань Агент України, заступник Міністра закордонних справ Олена Зеркаль представила позицію щодо запиту про застосування тимчасових заходів, який було направлено до Міжнародного трибуналу з морського права 15 квітня 2019 року.

Від імені України також виступали: Професор Жан-Марк Тювенін (Університет Paris-Nanterre); Професор Альфред Соoнс (Університет м.Утрехт); Марні Чік та Джонатан Гімблет, партнери юридичної компанії Covington and Burling LLP.

До складу делегації увійшли експерти з міжнародного права Міністерства закордонних справ, Військово-морських сил ЗСУ та адвокати, що представляють українських моряків під час незаконних судових засідань в Москві.

Делегація звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати Російську Федерацію негайно звільнити три українських військово-морських судна та 24 військовослужбовців, незаконно захоплених та утримуваних Російською Федерацією.

Російська Федерація відмовилась брати участь в слуханнях. Неучасть сторони у справі не має наслідком зупинення судових процедур чи звільнення від обов’язку виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Публічні слухання у Гамбурзі доповнили комплекс політико-дипломатичних зусиль МЗС України, що мають на меті звільнення повернення під контроль України кораблів, а також звільнення та безперешкодного повернення в Україну двадцяти чотирьох членів екіпажу цих кораблів.

Згідно з усталеною практикою, рішення Міжнародного трибуналу з морського права може бути ухвалено протягом найближчих 2-3 тижнів», - вказується у повідомленні МЗС України.

ДИВ. ТАКОЖ: Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

10 Мая 2019 17:03

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 