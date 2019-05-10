У МЗС розповили про результати першого слухання трибуналу ООН щодо полонених РФ українських моряків

Сьогодні у Гамбурзі пройшли усні слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо імунітетів трьох військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією 25 листопада 2018 року в Чорному морі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України:

«У Гамбурзі пройшли слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків.

Під час слухань Агент України, заступник Міністра закордонних справ Олена Зеркаль представила позицію щодо запиту про застосування тимчасових заходів, який було направлено до Міжнародного трибуналу з морського права 15 квітня 2019 року.

Від імені України також виступали: Професор Жан-Марк Тювенін (Університет Paris-Nanterre); Професор Альфред Соoнс (Університет м.Утрехт); Марні Чік та Джонатан Гімблет, партнери юридичної компанії Covington and Burling LLP.

До складу делегації увійшли експерти з міжнародного права Міністерства закордонних справ, Військово-морських сил ЗСУ та адвокати, що представляють українських моряків під час незаконних судових засідань в Москві.

Делегація звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати Російську Федерацію негайно звільнити три українських військово-морських судна та 24 військовослужбовців, незаконно захоплених та утримуваних Російською Федерацією.

Російська Федерація відмовилась брати участь в слуханнях. Неучасть сторони у справі не має наслідком зупинення судових процедур чи звільнення від обов’язку виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Публічні слухання у Гамбурзі доповнили комплекс політико-дипломатичних зусиль МЗС України, що мають на меті звільнення повернення під контроль України кораблів, а також звільнення та безперешкодного повернення в Україну двадцяти чотирьох членів екіпажу цих кораблів.

Згідно з усталеною практикою, рішення Міжнародного трибуналу з морського права може бути ухвалено протягом найближчих 2-3 тижнів», - вказується у повідомленні МЗС України.

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