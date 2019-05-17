У Зеленського дещо здивовані вітчизняними реаліями: а шо, була коаліція?

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Хлопцям трохи не пощастило - проґавили щось.


Радник Зеленського Дмитро Разумков вважає, що коаліції в українському парламенті не було вже давно. По це він спитав Українську правду:

«Хіба вона (коаліція – УП) була?» - відреагував Разумков на питання про розпад коаліції.

За його словами, «маємо те, що маємо» (не «його», а словами Л. Кравчука – «Обком»), і команда президента сподівається на злагоджену і ефективну роботу ВР до осінніх виборів.

Разумков додав, що висловлює власну позицію і позицію нардепів, які в розмові з ним підтверджували, що фактично коаліції немає. Водночас він наголосив, що не вповноважений коментувати юридичну складову розпаду більшості у ВР», - пише УП.

ДИВ. ТАКОЖ: Коаліція вмерла - хай живе парламент!


"ОБКОМ"

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17 Мая 2019 15:01

 

 

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 