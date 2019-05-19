Портнов встиг повернутися до інавгурації (фото)

Мабуть, тому й дату перенесли з 19 на 20 травня – щоб Андрій потрапив на урочистий бенкет.

Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.

Про це Портнов повідомив у своєму Тelegram-каналі 19 травня (наводимо мовою оригіналу):

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!» - привітався екс-втікач.

Нагадаємо:

Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України.

У 2005-2010 рр. був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.

Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова «протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права».

У листопаді 2014 р. прокуратура всьоме програла Портнову у суді: Печерський райсуд Києва задовольнив черговий позов Портнова до ГПУ та визнав незаконною переписку ГПУ з ЄС щодо Портнова. Суд зобов'язав прокуратуру направити до ЄС лист, яким Євросоюз буде поінформовано «про свої незаконні дії, і направити дане рішення суду протягом 30 днів».

У 2014 р. Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.

У 2015 р. ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він «незаконно заволодів» своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.

У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.

Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

У березні 2018 року стало відомо, що стосовно Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею «державна зрада». У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка звинуватила його у державній зраді.

Ігор Коломойський в інтерв’ю Bihus.info заявив, що Портнов не має стосунку до команди новообраного президента Володимира Зеленського.

Сам Коломойський повернувся в Україну після кількарічного перебування поза її межами напередодні інавгурації Зеленського.