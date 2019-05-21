 

21 мая

18:17

Зеленський підписав указ про розпуск Ради і призначив дату дострокових виборів

17:43

Чужим «Голосом»: партію Вакарчука зареєстровано-перереєстровано

15:54

Помер МАРКІЯН ІВАЩИШИН

14:38

Зеленський та адвокат Коломойського навели лідерам фракцій ВР головний «аргумент» на користь розпуску Ради (фото)

14:01

Указ про дострокові парламентські вибори може з’явитися завтра. Самі вибори можуть пройти наприкінці липня

13:15

Усього 4,8 млн – і екс-командувач Нацгвардії вже на волі

12:49

ЛегаліЗЕ: законопроект про легалізацію канабісу зареєстрували в Раді

11:41

На зустрічі із головним коміком країни лідері фракцій Ради поводяться як справжні клоуни (фото)

10:02

Місія МВФ прибула до Києва оцінювати реформи попередників нової влади

09:18

Зеленський зрозумів, що нардепів «голими понтами» не взяти: його перший указ – не про розпуск Ради

08:28

Радбез ООН відмовилася обговорювати російську маячню відносно українського закону про українську мову

07:15

Дoбa ООС: є поранені

20 мая

22:05

Зеленський закликав США посилити санкцій проти РФ

21:06

Порошенко переїхав

19:49

Мінстець провело розслідування щодо свого відео з Україною без Криму: жодної конкретики

18:36

Веселий та винахідливий: Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік

17:55

Гройсман вирішив подати у відставку, але не сьогодні

17:42

Міністр оборони України заявив про свою відставку на тлі руїн Кремля (фото)

16:03

Гепа и мер Одеси об’єднуються в одну банду

15:13

Вакарчук сказав, кого не буде у списку його партії

14:59

Екс-заступник глави адміністрації Януковича обіцяє швидкий реванш

14:27

Зеленський викликав до себе голів парламентських фракцій

11:42

Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду

10:49

Зеленський присягнув

08:42

Дoба ООС: поранено одного нашого військового

19 мая

14:15

Портнов встиг повернутися до інавгурації (фото)

07:40

Доба ООС: поранено чотирьох наших військових

18 мая

16:24

У неділю Київ почнуть готувати до нової влади - обмежать рух

10:21

З приводу українського закону про українську мову блазні Росії вирішили розважити увесь Радбез ООН

08:53

«Беня знає за облаву»: Коломойського не залякати розслідуванням ФБР

На зустрічі із головним коміком країни лідері фракцій Ради поводяться як справжні клоуни (фото)

Особливо яскравим, мов хвіст у півня, радикалізмом відрізняється Ляшко.


Про це свідчить стрічка новин УП:

10:48

Бурбак приніс на зустріч із Зеленським Конституцію

«Гарант Конституції не має права підписувати антиконституційні укази», – заявив Бурбак.

10:43

Відео: Ляшко влаштував стрім на зустрічі фракцій з Зеленським, охорона це припинила

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко влаштував в Адміністрації президента онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.

10:02

Фото, відео: Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленського з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.

ДИВ. ТАКОЖ: Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Мая 2019 11:41

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (11)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (6)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (4)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (1)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (3)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (18)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 