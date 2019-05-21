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На зустрічі із головним коміком країни лідері фракцій Ради поводяться як справжні клоуни (фото)
Особливо яскравим, мов хвіст у півня, радикалізмом відрізняється Ляшко.
Про це свідчить стрічка новин УП:
10:48
Бурбак приніс на зустріч із Зеленським Конституцію
«Гарант Конституції не має права підписувати антиконституційні укази», – заявив Бурбак.
10:43
Відео: Ляшко влаштував стрім на зустрічі фракцій з Зеленським, охорона це припинила
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко влаштував в Адміністрації президента онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.
10:02
Фото, відео: Ляшко приїхав на зустріч із Зеленським на велосипеді
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на зустріч Володимира Зеленського з головами фракцій Верховної Ради на велосипеді.
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