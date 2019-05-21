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Зеленський підписав указ про розпуск Ради і призначив дату дострокових виборів
Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
Про це йдеться в указі Зеленського від 21 травня:
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2019
Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів
Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.
2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року»
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