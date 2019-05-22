В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

Тож журналісти їх і сплутали.

В Україну прилетіла дружина колишнього глави Служби безпеки України та віце-прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського Олена, а не він сам. Про це 112.ua повідомили в прес-службі Валери, коментуючи інформацію в ЗМІ про його повернення в країну.

Так, проект Схеми: корупція в деталях з посиланням на три незалежних джерела повідомив, що Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. За даними ЗМІ, він проживав в Монако.

(ХО!команда зразка 2002 р.: Вересень-Ситник, Інна Б., Валера, ще хтось праворуч)

Колишній власник телеканалу «Інтер» також обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки (при Януковичі), міністра фінансів і першого віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.

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«І коли ця напомажена істота, з манікюром, педикюром і з бріоліном на волоссі, пан Хорошковський прямо з салону краси вийшов на трибуну Верховної Ради…» - якось виголосила Юлія Володимирівна під час однієї прес-конференції.

Валера образився і відповів:

«Якщо Юлії Володимирівні подобаються немиті, брудні, з довгими нігтями чоловіки, то я як би в цьому сенсі їй нічим допомогти не можу».