Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

Як зручно вийшло!.. І закони виконувати або змінювати не треба – бо сумління з Ріната чи Бені і без того аж пре на користь простим людям.

Глава адміністрації Зеленського Андрій Богдан упевнений, що після президентських виборів 2019 року олігархи вже не будуть керувати країною, і вони хочуть однакових правил гри з іншими громадянами.

«Точно вже олігархи не керують країною, як раз вибори це поміняли. Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Точно не через адміністрацію президента. І я, як ніхто в цій країні, можу вам сказати, мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Тому що як тільки ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна» у вівторок увечері, інформує Інтерфакс-Україна.

Богдан підкреслив, що у «того, хто шкодитиме суспільству і українському народу, будуть виникати проблеми».