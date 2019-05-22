 

22 мая

16:19

«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

15:26

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

14:43

Рада провалила ЗЕконопроекти

14:07

Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

13:55

«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

13:40

Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

11:32

Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

11:22

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

11:05

Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

10:43

Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді

10:17

Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

09:53

Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

08:13

В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

07:36

Доба ООС: поранено трьох наших військових

00:51

Указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Зеленського вже кудись зник (фото)

00:18

Першій день кадрової клоунади Зеленського: ідеолог «Слуги народу» буде представляти його у Раді, «квартали» - працювати «у Зеленського»

21 мая

23:12

Парубій заявив, що Зеленський «грубо порушив Конституцію», і скликає позачергове засідання Ради

22:43

Начальником Генштабу став Хомчак

22:17

Головний адміністратор Зеленського готовий винести на «референдум» питання про капітуляцію перед РФ

21:31

Сергій Шефір вирішив бути «чесним по відношенню до Зеленського» - пішов до нього першим помічником

20:12

Адміністрацію Зеленського очолив адвокат Коломойського

18:17

Зеленський підписав указ про розпуск Ради і призначив дату дострокових виборів

17:43

Чужим «Голосом»: партію Вакарчука зареєстровано-перереєстровано

15:54

Помер МАРКІЯН ІВАЩИШИН

14:38

Зеленський та адвокат Коломойського навели лідерам фракцій ВР головний «аргумент» на користь розпуску Ради (фото)

14:01

Указ про дострокові парламентські вибори може з’явитися завтра. Самі вибори можуть пройти наприкінці липня

13:15

Усього 4,8 млн – і екс-командувач Нацгвардії вже на волі

12:49

ЛегаліЗЕ: законопроект про легалізацію канабісу зареєстрували в Раді

11:41

На зустрічі із головним коміком країни лідері фракцій Ради поводяться як справжні клоуни (фото)

10:02

Місія МВФ прибула до Києва оцінювати реформи попередників нової влади

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

Відповідний указ сьогодні підписав Зеленський.


«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №315/2019

Про скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 309

Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 21 травня 2019 року № 309 «Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 травня 2019 року».

ДИВ. ТАКОЖ: Указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Зеленського вже кудись зник (фото)


"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 11:22

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (11)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (7)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (5)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (1)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (3)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 