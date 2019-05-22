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Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано
Відповідний указ сьогодні підписав Зеленський.
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №315/2019
Про скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 309
Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 21 травня 2019 року № 309 «Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
22 травня 2019 року».
ДИВ. ТАКОЖ: Указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Зеленського вже кудись зник (фото)
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