Адміністрацію Зеленського очолив адвокат Коломойського

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів? Гундяєва Кирила Московського (11) Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (7) Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (4) Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (1) Каністру - вдову «Мотороли» (2) Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (3) Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (20) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ