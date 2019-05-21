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Адміністрацію Зеленського очолив адвокат Коломойського
Відповідний указ з’явився сьогодні.
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2019
Про призначення А.Богдана Главою Адміністрації Президента України
Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» постановляю:
Призначити БОГДАНА Андрія Йосиповича Главою Адміністрації Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року».
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