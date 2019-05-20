|
|
Порошенко переїхав
П'ятий президент України Петро Порошенко переїхав із будівлі Адміністрації президента на вул. Банковій у відкритий офіс партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
«Переїхав до прозорого офісу», - написав Порошенко в своїх акаунтах у соціальних мережах у понеділок увечері.
Він також повідомив, що зустрівся з американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом.
|
|
|
Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?