«Беня знає за облаву»: Коломойського не залякати розслідуванням ФБР

«Ось Фірташ сидить там у Відні - і нормально собі там сидить»…

Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він «нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв». Про це Коломойський сказав в інтерв'ю програмі Схеми.

«Може, якесь розслідування і ведеться, напевно. І воно буде проведене, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Бо я нічого протизаконного на території США, чи ЄС, чи України не скоїв. І ви всі це добре знаєте. А все решта - це політичні маніпуляції», - підкреслив олігарх.

«Ось Фірташ сидить там у Відні з політично мотивованим обвинуваченням - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну. Ось його обвинуватили - і він на 5років випав із української політичної, економічної і бізнес-тусовки. Але ж ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - уже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв», - переконаний Коломойський.

Нагадаємо:

Видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.

Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського «звинувачували у замовних убивствах» (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування» проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

16 травня Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

Він прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії «Відродження» Андрія Шипка і співвласника «95 кварталу» Тімура Міндіча.

Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.