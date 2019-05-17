 

18 мая

16:24

У неділю Київ почнуть готувати до нової влади - обмежать рух

10:21

З приводу українського закону про українську мову блазні Росії вирішили розважити увесь Радбез ООН

08:53

«Беня знає за облаву»: Коломойського не залякати розслідуванням ФБР

07:51

Порошенко звільнив двох Ірин, одну Машу і навіть Бальцеровича

07:16

Дoба ООС: є поранені

17 мая

15:01

У Зеленського дещо здивовані вітчизняними реаліями: а шо, була коаліція?

12:49

Коаліція вмерла - хай живе парламент!

07:16

Доба ООС: загинув ще один наш військовий

16 мая

08:29

Доба ООС: наші знищили ворожий БПЛА, ліквідовано бойовика (без парашута)

07:15

Інавгурації бути: Беня прилетів (фото)

13 мая

12:08

Від інтронізації - до інавгурації: на честь зміни світської влади Філарет вирішив виправдати звання «розкольника», яким його вважають в РПЦ і УПЦ (МП)

09:44

«У Тимошенко» вже терпець уривається: коли вже у Раді покажуть номер «Інавгурація»? (інфографіка)

07:32

Доба ООС: серед наших є поранені

00:42

Партнер Коломойського по «Привату» прилетів в Україну: варто дочекатися реакції «у Зеленського» - від екс-міністра фінансів Данилюка

12 мая

22:17

Oлександр Зінченко – перший українець, що виборов звання чемпіона Англії двічі (відео)

17:55

Не спрощення, а «покращення»: новий голова Податкової пояснив, чому «схеми з ФОПами не дають бізнесу розвиватися»

15:18

«Howard Street, NY…останній поверх… $2 850 000… і жодних позик!!»: нардеп від БПП Сергій Лещенко вже придивляться до нової квартири (відео)

13:04

Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду

09:33

«КВАРТАЛ-95%»: у Зеленського після візиту до Туреччини з’явився якісний план - вистачить майже на 100 днів, якщо з хорошими людьми

07:42

Доба ООС: поранено двох наших військових

11 мая

20:03

Коломойський ще не повернувся в Україну - а «Дніпро» вже повернувся в Українську Прем’єр-лігу

17:22

У Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку його діям

12:57

ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

12:27

Гройсман довів, що небагато чим відрізняється від Луценка або Стеця – типовий слуга народу (фото)

09:35

«Flight canceled»: адвокат Трампа вже скасував візит до Києва - через «ворогів президента»

09:01

Доба ООС: на «Півночі» оркі відзначили 10 травня обстрілом Травневого, цивільні не постраждали, поранено одного військового

10 мая

22:05

Успіх шоу і серіалів Зеленського надихнув Гройсмана і Порошенка: вони теж почали писати сценарії

20:00

У Зеленського істерика

18:05

Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

17:20

Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

Порошенко звільнив двох Ірин, одну Машу і навіть Бальцеровича

Учора Петро Порошенко підписав декілька указів.


Укази розміщені на сайті президента і варті того, щоб прочитати їх заголовки:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Ткаченка від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №265/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення С.Цеголка з посади Прес-секретаря Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №264/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Оніщенка від виконання обов'язків першого помічника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №263/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Корнійчука від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №262/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення А.Расмуссена від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №261/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Квіта від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №260/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення В.Короля від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №259/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Пасхавера від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №258/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Гриніва від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №257/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Домбровського від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №256/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Куніцина від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №255/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення М.Гайдар від виконання обов'язків Радника Президента України

(Марія Гайдар, липень 2015 р., Київ, фото Inna Sokolovska)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Луценко від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №253/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Геращенко від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях

(фото president.gov.ua)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №252/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Л.Бальцеровича від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №251/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Бірюкова від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №246/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Березенка від виконання обов’язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №244/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення Р.Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №243/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Р.Павленка від виконання обов’язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №241/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення О.Дьоміна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Мая 2019 07:51

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (8)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (3)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (1)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (1)

Каністру - вдову «Мотороли» (1)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (1)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (3)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 