Порошенко звільнив двох Ірин, одну Машу і навіть Бальцеровича

Учора Петро Порошенко підписав декілька указів.

Укази розміщені на сайті президента і варті того, щоб прочитати їх заголовки:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Ткаченка від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №265/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення С.Цеголка з посади Прес-секретаря Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №264/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Оніщенка від виконання обов'язків першого помічника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №263/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Корнійчука від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №262/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення А.Расмуссена від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №261/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Квіта від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №260/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення В.Короля від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №259/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Пасхавера від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №258/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Гриніва від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №257/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення О.Домбровського від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №256/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Куніцина від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №255/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення М.Гайдар від виконання обов'язків Радника Президента України

(Марія Гайдар, липень 2015 р., Київ, фото Inna Sokolovska)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Луценко від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №253/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення І.Геращенко від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях

(фото president.gov.ua)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №252/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Л.Бальцеровича від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №251/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Ю.Бірюкова від виконання обов'язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №246/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення С.Березенка від виконання обов’язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №244/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення Р.Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №243/2019

17 травня 2019 року

Про увільнення Р.Павленка від виконання обов’язків Радника Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №241/2019

17 травня 2019 року

Про звільнення О.Дьоміна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці