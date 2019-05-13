Партнер Коломойського по «Привату» прилетів в Україну: варто дочекатися реакції «у Зеленського» - від екс-міністра фінансів Данилюка

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Сьогодні з Ізраїлю в Україну прибув Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського.


Про це у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Сьогодні о 18:00 чартерним рейсом Тель-Авів - Дніпро в Україну прибув Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського. Жодних претензій у правоохоронців до нього немає, тож оформився без проблем. Коломойський, мабуть, збирається повертатися після інавгурації президента», - написав Бутусов.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Рішення про націоналізацію «Приватбанку» підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Тодішній міністр фінансів (зараз - член «ЗЕ!Команди») Олександр Данилюк заявляв, що «Приватбанк» доведено до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність».

До націоналізації майже 50% акцій «Приватбанку» належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Екс-глава правління «Приватбанку» Олександр Шлапак раніше заявляв, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом «Приватбанку», було видано 190 млрд гривень кредитів.

16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в «Приватбанку». Збитки фахівці компанії оцінили в $5,5 млрд.

Проте Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.


Цензор.НЕТ

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13 Мая 2019 00:42

 

 

11.05.2019 - 5 років так званому «…ндуму» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, туристи з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

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