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Першій день кадрової клоунади Зеленського: ідеолог «Слуги народу» буде представляти його у Раді, «квартали» - працювати «у Зеленського»
У вівторок Зеленський підписав 11 «кадрових» указів, деякі з них здаються нам кумедними.
Наводимо реєстр цих документів:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №313/2019
21 травня 2019 року
Про призначення М.Федорова Радником Президента України
(Від «Обкому»: Михайло Федоров – «координатор діджитал напрямку Зе!команди»).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2019
21 травня 2019 року
Про призначення Р.Стефанчука Радником Президента України – Представником Президента України у Верховній Раді України
(Від «Обкому»: Руслан Стефанчук – «ідеолог партії «Слуга народу»)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №311/2019
21 травня 2019 року
Про призначення А.Єрмака помічником Президента України
(Від «Обкому»: вірогідно, це він)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №310/2019
21 травня 2019 року
Про призначення К.Тимошенка Заступником Глави Адміністрації Президента України
(Від «Обкому»: мабуть, помічник нардепа, як повідомляє Україна молода, Кирило Тимошенко - власник компанії GoodMedia, який відповідав за відеопромо виборчої кампанії Зеленського. GoodMedia також знімала все ролики кандидата, найвідомішим став ролик з викликом Порошенко на дебати на стадіон).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №308/2019
21 травня 2019 року
Про призначення Р.Рябошапки Заступником Глави Адміністрації Президента України
(Від «Обкому»: Руслан Рябошапка, член Зе!команди - заступник міністра юстиції України (з 2014). Член Національної агенції з питань запобігання корупції у 2016-2017 роках).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2019
21 травня 2019 року
Про призначення Ю.Костюка Заступником Глави Адміністрації Президента України
(Від «Обкому»: Юрій Костюк – сценарист студії «Квартал 95»).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №306/2019
21 травня 2019 року
Про призначення С.Трофімова Першим заступником Глави Адміністрації Президента України
(Від «Обкому»: Сергій Трофімов - виконавчий продюсер «95 кварталу»)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019
21 травня 2019 року
Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України
(Від «Обкому»: див. тут)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2019
21 травня 2019 року
Про призначення А.Богдана Главою Адміністрації Президента України
(Від «Обкому»: див. тут)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №302/2019
21 травня 2019 року
Про призначення Р.Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України
(Від «Обкому»: див. Вікіпедію).
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №301/2019
21 травня 2019 року
Про звільнення В.Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
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