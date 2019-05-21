Першій день кадрової клоунади Зеленського: ідеолог «Слуги народу» буде представляти його у Раді, «квартали» - працювати «у Зеленського»

У вівторок Зеленський підписав 11 «кадрових» указів, деякі з них здаються нам кумедними.

Наводимо реєстр цих документів:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №313/2019

21 травня 2019 року

Про призначення М.Федорова Радником Президента України

(Від «Обкому»: Михайло Федоров – «координатор діджитал напрямку Зе!команди»).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2019

21 травня 2019 року

Про призначення Р.Стефанчука Радником Президента України – Представником Президента України у Верховній Раді України

(Від «Обкому»: Руслан Стефанчук – «ідеолог партії «Слуга народу»)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №311/2019

21 травня 2019 року

Про призначення А.Єрмака помічником Президента України

(Від «Обкому»: вірогідно, це він)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №310/2019

21 травня 2019 року

Про призначення К.Тимошенка Заступником Глави Адміністрації Президента України

(Від «Обкому»: мабуть, помічник нардепа, як повідомляє Україна молода, Кирило Тимошенко - власник компанії GoodMedia, який відповідав за відеопромо виборчої кампанії Зеленського. GoodMedia також знімала все ролики кандидата, найвідомішим став ролик з викликом Порошенко на дебати на стадіон).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №308/2019

21 травня 2019 року

Про призначення Р.Рябошапки Заступником Глави Адміністрації Президента України

(Від «Обкому»: Руслан Рябошапка, член Зе!команди - заступник міністра юстиції України (з 2014). Член Національної агенції з питань запобігання корупції у 2016-2017 роках).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2019

21 травня 2019 року

Про призначення Ю.Костюка Заступником Глави Адміністрації Президента України

(Від «Обкому»: Юрій Костюк – сценарист студії «Квартал 95»).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №306/2019

21 травня 2019 року

Про призначення С.Трофімова Першим заступником Глави Адміністрації Президента України

(Від «Обкому»: Сергій Трофімов - виконавчий продюсер «95 кварталу»)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019

21 травня 2019 року

Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України

(Від «Обкому»: див. тут)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2019

21 травня 2019 року

Про призначення А.Богдана Главою Адміністрації Президента України

(Від «Обкому»: див. тут)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №302/2019

21 травня 2019 року

Про призначення Р.Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України

(Від «Обкому»: див. Вікіпедію).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №301/2019

21 травня 2019 року

Про звільнення В.Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.