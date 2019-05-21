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Сергій Шефір вирішив бути «чесним по відношенню до Зеленського» - пішов до нього першим помічником

Один з братів Шефірів став тим, ким і був, - людиною, наближеною до Зеленського.


Указ про нову посаду С. Шефіра підписано сьогодні:

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019

Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України

Призначити ШЕФІРА Сергія Нахмановича першим помічником Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 травня 2019 року».

Сергій Шефір вважається одним з найближчих до Зеленського людей. Видання «Медуза» у матеріалі від 1 квітня писало наступне. Зеленський поступив до криворізького вишу та (мовою оригіналу) «уже на первом курсе начал играть в КВН. 17-летнего юношу заметили и позвали выступать в знаменитую тогда сборную команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Так он познакомился с авторами «Транзита», братьями Шефирами — Борисом и Сергеем. Сейчас это его основные партнеры по бизнесу и самые близкие друзья, с которыми он не расстается: у Зеленского и Шефиров не только один кабинет на троих, но даже дома расположены по соседству. «У нас друг к другу на участке есть калитки, а заборы — только чтобы собаки не бегали. И есть общее место, чтобы шашлыки делать», — говорит Сергей Шефир.

В 1995 году братья Шефиры переехали в Москву и начали зарабатывать на жизнь написанием шуток для команд КВН. Получалось не то чтобы очень прибыльно. Как признается Сергей Шефир, за десять лет сотрудничества с «Клубом веселых и находчивых» они с братом смогли заработать только на однокомнатную квартиру в Подмосковье в районе Мытищ. Позже присоединился к ним и Зеленский…

Как рассказывает Сергей Шефир, решение о том, что идти в политику все-таки надо, было принято весной 2018 года в офисе «Квартала» на улице Белорусской, в курилке…

Хотелось бы <остаться в «Квартале»>, но не получится, — признается Сергей Шефир. — Так будет нечестно по отношению к нему <Зеленскому>. Ему обязательно нужны люди. Те люди, которым он доверяет» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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21 Мая 2019 21:31

 

 

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