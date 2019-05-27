Кремлю шкода «ефективного» Медведчука

Зазначається, що кум Путіна щось «просував в гуманітарній сфері».

У Кремлі шкодують, що Віктор Медведчук більше не представлятиме Київ на переговорах із Москвою, оскільки раніше він неодноразово доводив свою ефективність, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Стосовно Медведчука, то тут можна лише висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому був задіяний останніми роками», - сказав він журналістам.

Пєсков нагадав, що Медведчук «мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній сфері».

Водночас він зауважив, що в Кремлі поки що не знають, кого влада України призначать як наступника Медведчука.

Пєсков також назвав чутками повідомлення, що з'явилися на інтернет-ресурсах, про те, що помічник президента РФ Владислав Сурков написав заяву про відставку, і відмовився їх коментувати.

«Ви знаєте, що ми традиційно жодні кадрові чутки не коментуємо», - сказав Пєсков.

При цьому, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна з вищесказаного зробити висновок, що указу про відставку Суркова не було, Пєсков сказав: «Укази ми випускаємо, поки що виходьте з того, що жодних указів ми не випускали».