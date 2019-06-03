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Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

О 10.00 у Гаазі Міжнародний суд ООН почне розгляд заперечень Росії щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.


Про це напередодні повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

За її словами, сьогодні на сайті суду мають оприлюднити більшість матеріалів.

«Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17 500 сторінках ще рік тому. Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику», - написала вона.

Зеркаль також наголосила, що українська команда морально готова «до чергової порції російської пропаганди»: «Ми свідомі, що під час виступу Росії світ вчергове почує про «заколоти», «громадянську війну», «порятунок російськомовного населення», «повернення Криму» та знову розкаже казочку про «зброю в шахтах».

3 -7 червня відбудуться слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно графіку, перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ. У вівторок свою позицію представить українська сторона.

Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції.

Другий раунд призначено на четвер, на 6 червня, на 10.00 ранку, виступатиме Росія, наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна.

16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Він розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українські кораблі та 24 моряків, які були захоплені торік у листопаді. Трибунал визнав, що українські кораблі мали право на прохід Керченською протокою, а Росія діяла в межах правоохоронної, а не військової операції – як на тому наполягала сама РФ. Рішення трибуналу є обов'язковим до виконання.

Росія ж після цього вкотре заявила, що у трибуналу немає юрисдикції розглядати це питання.


Укрінформ

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03 Июня 2019 08:24

 

 

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