КС знайшов час для розгляду указу про розпуск Ради – за тиждень

Сьогодні Велика палата Конституційного Суду України на своєму засіданні розглянула питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Як інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України, «Великою палатою Конституційного Суду України постановлено Ухвалу про розгляд цієї справи у формі усного провадження. Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний Суд України» Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України щодо розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині».