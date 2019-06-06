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Усі в сад: відбір «компетентних і професійних» «слуг народу» закінчено – у суботу з’їзд

8 червня, о 12:00, розпочнеться з’їзд партії «Слуга Народу». На ньому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії у загальномандатному та одномандатних округах.


Про це повідомила прес-служба СН. У повідомлені вказується:

«Місце проведення – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1). Потрапити на територію можна буде до 11:40 з боку службового входу. Акредитація триває до 17:00 6 червня… Після закінчення з’їзду відбудеться прес-конференція представників партії»

Раніше прес-служба «Слуги народу» повідомила, що на сайті партії завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3 тис. 544 особи. Загалом станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 000 осіб, які виявили бажання долучитися до команди «Слуги Народу».

Також говорилося, що «за словами голови партії Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня.

«Це доволі серйозний конкурс. Одного «я хочу бути депутатом» замало. Перш за все, ми долучаємо до діяльності у нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, а й фахівцями HR-агентств», – заявив Д. Разумков.

Так, наразі відмову отримали 1 тис. 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку. Цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови «Слуги Народу», «після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах».


"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 08:47

 

 

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