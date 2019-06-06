Кучма «заспокоїв»: рішення про зняття блокади ОРДЛО будуть приймати не в Мінську, а на РНБО

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма наголошує, що ніякої економічної блокади Донбасу немає, а рішенням РНБО України впроваджено тимчасове обмеження на переміщення товарів.

«Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки та оборони й потім указ Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?» - сказав він на прес-конференції в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я щойно приїхав з наради у віце-прем'єр-міністра Зубка, де ми розглянули всі проблеми, які стосуються економіки там (на Донбасі). Це і вода, і електроенергія, і зв'язок», - розповів Кучма.

Він наголосив, що рішення щодо скасування тимчасової заборони, відновлення транспортних контактів потрібно ухвалювати на рівні РНБО. «Має відбутися засідання РНБО, на якому мають бути надані доручення всім, зокрема й уряду, щоб дати можливість зробити все нашій стороні, щоб це питання вирішити. У ТКГ ми рішень не приймаємо», - зазначив Кучма.

На його думку, на засіданні РНБО також має бути розглянуте питання аудиту українських підприємств на окупованих територіях, «націоналізованих» владою ОРДЛО, а для аудиту залучити, зокрема, міжнародних партнерів. «Може, я і не повинен цього говорити, проте в деяких бізнесменів немає бажання повертати (ці підприємства), тому що вони за цей час доведені до такого стану…» - поінформував він.

Кучма також наголосив, що процес має бути двостороннім, щоб «не тільки ми сказали, що припиняємо такі дії, а та сторона також дала запевнення, причому розписалася під цим документом, умовно кажучи».