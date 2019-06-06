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Рада не стала розглядати проект Зеленського про конфіскацію незаконних активів
Верховна Рада не внесла в порядок денний законопроект Зеленського щодо конфіскації незаконних активів чиновників.
Лише 205 депутатів підтримали включення в розгляд і законопроекту №10358 Зеленського і альтернативний законопроект №10358-1 позафракційного депутата Сергія Міщенка.
Парламент 3 червня отримав від Зеленського проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.