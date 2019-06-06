|
|
|
Рада відмовилась звільняти Клімкіна, Полторака і Грицака
Бажання Зеленського звільнити очільників МЗС, Міноборони і СБУ депутати задовольняти не стали.
Верховна Рада не підтримала звільнення голови Служби безпеки Василя Грицака. За його відставку проголосували лише 78 депутатів.
Раніше сьогодні депутати не підтримали проекти постанов Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака (лише 67 голосів «за») і міністра закордонних справ Павла Клімкіна («за» проголосувало 137 депутатів).
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку