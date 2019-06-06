У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

Росія не буде зупиняти транзит газу через Україну до Європи в 2020 році, але прийняти вимоги за новим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» не може.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Панкін підкреслив, що умови нового контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» повинні бути прийнятними для Москви.

Він висловив надію, що в другій половині року переговори між Росією, Україною та Європейським союзом за умовами нового контракту інтенсифікуються.