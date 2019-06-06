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21:13

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12:10

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11:47

У ГПУ підтвердили: підозру Ющенку надіслано

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05 июня

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У РФ заявили, що не зупинятимуть транзит газу через Україну наступного року

Росія не буде зупиняти транзит газу через Україну до Європи в 2020 році, але прийняти вимоги за новим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» не може.


Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Панкін підкреслив, що умови нового контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» повинні бути прийнятними для Москви.

Він висловив надію, що в другій половині року переговори між Росією, Україною та Європейським союзом за умовами нового контракту інтенсифікуються.


"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 21:13

 

 

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