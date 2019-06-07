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З'їзд ЗЕ!партії перенесено: забагато бажаючих стати «слугами народу» у Раді
З'їзд партії «Слуга народу», запланований на найближчу суботу, переноситься на неділю, 9 червня.
«Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії у мажоритарних округах. Через сайт «Слуги народу» ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб обрати найбільш гідних кандидатів», - повідомляє прес-служба партії в п'ятницю, пише Інтерфакс-Україна.
Місце і графік проведення заходу не змінюються.
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