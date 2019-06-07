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«Це схоже на відродження Партіі регіонов»: лідер «Відродження» на знак протесту проти об’єднання з «Опоблоком» вийшов з партії

Про це Віктор Бондар заявив сьогодні.


За декілька годин після цього об’єднання В. Бондар написав у Facebook наступне:

«Заявляю про свій вихід із партії Відродження.

Моєю метою останні роки було оновити Відродження, спираючись на нових для політики, але потужних і досвідчених людей. Я намагався зібрати нових дієвих молодих людей і авторитетних депутатів мажоритарників з усієї України. Президентська виборча компанія показала, що проблеми відродження економіки, промисловості, транспорту, енергетики зараз не знайшли підтримки.

Люди абсолютно справедливо в першу чергу бажають зміни старої політичної еліти.

В парламенті у складі нашої групи були депутати, яких обирали від Ужгорода, Хмельницького, Харкова, Полтави, Черкас, Житомира, Миколаєва, Одеси, Донецька.

Завжди виступав і намагався проводити політику, яка буде спрямована на об`єднання країни і відродження економіки всіх регіонів.

Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з Опозиційнім блоком.

Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об`єднання. По суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. Це не мій шлях!

Я хочу об’єднувати і будувати країну з новими і молодими обличчями.

Всім дякую за співпрацю. Ми зробили багато корисного для людей, але в цьому передвиборчому проекті я не бачу об`єднання України, я лише бачу регіональний проект південно-східної частини України. Це більше схоже на відродження Партіі регіонов і це точно не мій вибір!

Президентські вибори надали мені можливість відкрити багато нових облич і прихильників по всій країні. Вибори також показали внутрішньопартійне небажання пропускати мене і мою команду в самостійне політичне майбутнє.

Прийняв рішення про вихід із партії Відродження і складання повноважень Голови партії.

Відповідні документи зареєстровані у Міністерстві юстиції» (кінець цитати).

ДИВ. ТАКОЖ: «Опоблок» об’єднався з партіями Мураєва, Бондара і Гепи: на радощах Вілкул забув назву своєї партії (фото)


"ОБКОМ"

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07 Июня 2019 20:38

 

 

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