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У Зеленського розповили, як Кучма в очі людям заглядав і що він побачить в очах Зеленського

Не Кучма, а якийсь індіанець Пронизливе Око.


Перший радник Зеленського Сергій Шефір заявив, що бізнесмен Віктор Пінчук та екс-президент Леонід Кучма приїжджали в ЗЕ!Адміністрацію, щоб обговорити Мінський процес. Про це Шефір розповів під час спілкування з кореспондентом видання Коломойського theБабель.

«Тому що ми хотіли умовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А Леонід Данилович сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям (до свого повернення туди), бачив відсутність бажання вирішити питання», — зазначив він.

Крім того, Шефір розповів, що Кучма погодився на пропозицію тільки після того, як запитав Зеленського: «Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?», - на що отримав ствердну відповідь.

Від «Обкому»: Як можна дати «ствердну» відповідь на питання: «Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?» - хтозна. Хіба що заради «приколу» та й щоб той дідуган здихався скоріше з кабінету.


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 09:00

 

 

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