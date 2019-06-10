ЄЕСУ та ІСД знову разом: Тарута отримав місце поруч з Тимошенко

Нові обличчя, знайомі з 90-х.

Партія «Батьківщина» назвала першу п’ятірку свого списку на парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, до першої п’ятірки увійшли голова фракції «Батьківщина», голова партії Юлія Тимошенко, народний депутат України Сергій Тарута, який є народним депутатом і нинішнього скликання, а обирався він в окрузі 58 Донецької області.

Також в першій п’ятірці колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, ще депутати нинішнього скликання - Сергій Соболєв (до нинішнього скликання він обирався за списком «Батьківщини» під четвертим номером) та Олена Кондратюк - народний депутат, яка в нинішнє скликання була обрана за списком «Батьківщини» під номером 18.