Від «УДАРу» Кличка на вибори підуть лише окремі «ударники»: списку не буде

Таке рішення ухвалив з’їзд партії.

Про це повідомив лідер «УДАРУ», мер столиці Віталій Кличко:

«Друзі! Партія «УДАР» на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії…

Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які пропонуватимуть реальний план змін і перетворень, не були розпорошені. Аби не відбулося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від «УДАРу» підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати на округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців.

Я провів багато переговорів про об’єднання зусиль з різними демократичними силами. На жаль, в силу низки причин, такого великого об’єднання не сталося. Хоча, відзначу, я своїм власним амбіціям ніколи переваги не надавав. І продемонстрував це і в 2014 році, і тепер.

«УДАР» кардинально оновлюватиме партію, подолає складні виклики, що постали в нинішній ситуації, та надалі втілюватиме ті програмні принципи, з якими завжди йшов до людей.

Я ж, як і заявляв раніше, залишаюся працювати в Києві. В мене, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати. І, так, я розумію наскільки запеклою буде боротьба, зокрема в столиці. Вже розгорнута брудна кампанія проти мене, ллється брехня і маніпуляції. Але скажу одне: я роблю все відкрито, щиро і багато працюю над тим, аби Київ змінювався і ставав комфортнішим та привабливішим» (кінець цитати).