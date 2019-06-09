У першій десятці партії Зеленського – «ЗЕ!Команда», борець і гендиректор «плюсів»

Відповідний список представили на з'їзді партії «Слуга народу» у неділю.

Очолив список голова партії Дмитро Разумков, повідомляє Українська правда.

Другим номером іде представник Зеленського у Раді Руслан Стефанчук, третім – Ірина Венедіктова, яка, як раніше зазначалося, відповідає в команді за реформи в судовій системі.

Четвертий номер – підприємець Давид Арахамія, 5 – експерт з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

Шостим номером на вибори йде керівник digital-напряму партії «Слуга Народу» Михайло Федоров, 7 – керівник штабу партії Олександр Корнієнко.

Під 8 номером у списку експерт з податкового законодавства Анастасія Красносільська, 9 – гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко.

Замикає десятку борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Під номером 11 іде Сергій Бабак, 12 - Владислав Криклій, 13 – Олена Шуляк, 14 – Дмитро Наталуха, 15 – Єлизавета Ясько, 16 – Олексій Оржель, 17 – Андрій Герус (представник Зеленського у Кабміні), 18 – Михайло Радуцький, 19 – Денис Монастирський, 20 – Данило Гетманцев.