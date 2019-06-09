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ЄС до Ради поведуть екс-президент та 2/3 президії Ради
Порошенко представив список своєї партії «Європейська солідарність», з якою піде на позачергові вибори до Верховної Ради.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, до першої трійці списку увійшли: Петро Порошенко, спікер Ради Андрій Парубій, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.
Далі у десятці:
ветеран АТО та командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський,
телеведуча та громадська діячка Софія Федина,
уповноважений президента у справах кримськотатарського народу та нардеп від БПП Мустафа Джемілєв,
волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич,
глава Львівської ОДА Олег Синютка,
заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз,
віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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