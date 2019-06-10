Колесніков піде до Ради від прибитої їм за 20 років депресивної Костянтинівці

Голова політради партії «Опозиційний блок» Борис Колесніков заявив про намір балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №49 (Донецька область).

«Це було моє рішення. Я хочу представляти Донбас, лобіювати інтереси Донбасу як невід'ємної частини України. Для мене це велика честь. Я хочу бути депутатом саме від Донбасу», - сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна в понеділок у Києві після «форуму об'єднаних опозиційних сил «Довіряй справам».

«Уся моя діяльність була в 49-му окрузі, це Костянтинівка, Дружківка та два сільські райони. Тому я не змінюватиму традиції. Мене там добре знають за останні 20 років», - зазначив Колесніков, відповідаючи на запитання, за яким мажоритарним округом він має намір брати участь у позачергових парламентських виборах.