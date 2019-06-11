У Зеленського вимагають звільнення усіх очільників регіонів, проте ще не знайшли заміну 13 головам ОДА

Нових глав облдержадміністрацій ще шукають через кадрові агентства.

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель зробила учора таку заяву:

«Заява щодо звільнення голів ОДА

Президент України ініціював зняття всіх голів облдержадміністрацій, але Кабінет міністрів нині затвердив зняття лише 13 очільників областей. Ми не знаємо принципів вибірковості Уряду. Ми сподіваємося, що будуть зняті всі губернатори. У нас продовжується процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області. Критерії відбору відомі: порядність, професійність, відсутність корупційних зв’язків, бажано – щоб у таких людей вже були ідеї щодо їхньої місцевої команди.

Нам у цій справі допомагають кілька міжнародних HR-компаній. Наші активісти та волонтери у регіонах теж пропонують кандидатури».