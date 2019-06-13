У Баришівці вирішили заборонити працювати першому заступнику глави Нацбанку

Так вирішив суд у Баришівці - селищі міського типу у Київській області.

Національному банку України повідомили про чергову спробу заборонити першому заступнику глави Нацбанку Катерині Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки - через Баришівський районний суд, який днями ухвалив інше резонансне рішення - про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

«До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого виходить, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов'язки», - повідомив НБУ в четвер.

Нацбанк уточнює, що ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, проте в Єдиному держреєстрі судових рішень такого рішення наразі немає.

«Відповідно до процесуального кодексу ухвала суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Проте наразі ми ані не отримували, ані не були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам правління Національного банку здійснювати свої повноваження», - наведено в релізі слова начальника управління претензійно-позовної діяльності юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука.

За його словами, в нинішніх умовах Нацбанк не може стверджувати, що інформація про наявність відповідного рішення відповідає дійсності, проте якщо це так, то НБУ оскаржить його в передбаченому законом порядку.

«Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже, і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів», - зазначив Григорчук.

Як повідомлялося, раніше до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з вимогою заборонити Рожковій виконувати повноваження першого заступника глави НБУ. Окрім того, торік депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися в судовому порядку обмежити Рожкову у виконанні посадових повноважень. Проте 15 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність виконання нею своїх посадових обов'язків, а Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі, зазначає центробанк.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 12 червня розкритикував рішення Баришівського райсуду про призупинення ліцензії SkyUp та доручив Міністерству юстиції підготувати листа до органів судової влади та президента про всі схожі випадки.