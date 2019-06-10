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ГПУ підтвердила: дві справи щодо «Юри Єнакієвського» реанімовано

Генеральна прокуратура України відновила розслідування закритих раніше двох кримінальних проваджень щодо наближеного до колишнього президента-втікача Віктора Януковича екс-народного депутата Юрія Іванющенка.


«Відновлено розслідування у справах про розтрату Кіотських грошей і афер на ринку в Одесі «7 кілометр», - , повідомили сайту Lenta.UA в ГПУ.

У відомстві зазначили, що розслідування справ ускладнювалося тим, що, зокрема, по «одеській справі» один з власників ринку вже півтора року не з'являється на допити. По епізоду про розтрату Кіотських грошей слідчі дії гальмуються в зв'язку з перебуванням деяких районів Донбасу під російською окупацією.

У ГПУ зазначили, що дані розслідування були поновлені при процесуальному реагуванні заступника Генерального прокурора Анжели Стріжевської.

ДИВ. ТАКОЖ: Прокуратура закрила справу проти «Юри Єнакієвського»


"ОБКОМ"

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10 Июня 2019 13:14

 

 

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