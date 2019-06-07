ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь у відповідь на Донбасі та відновити торговельні відносини з ОРДЛО

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористської групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно, державне чи приватне, збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргу ОРДЛО по електроенергії і воді», - сказав Луценко у свій відеозаяві, оприлюдненій у п'ятниця, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ще одна справа - за фактом готування до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа: за фактом державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи», - додав генпрокурор.

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