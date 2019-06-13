Ющенко викрив слідчого, який оголосив йому про підозру

Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про те, що слідчий, який оголосив йому про підозру, не повідомив своєму керівництву про конфлікт інтересів.

Про це Віктор Ющенко написав сьогодні у Facebook:

«Мільйон доларів за підозру Ющенку!

Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів.

Так, Смітюх Олександр Федорович є близьким родичом (племінник) Смітюха Григорія Євдокимовича (27 лютого 1961 року народження) - українського політика, члена Партії регіонів, який за часів Леоніда Кучми був заступником Керівника Державного управління справами.

За часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Смітюк Г.Є. було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А.

У подальшому при зміні влади, за часів президенства Ющенка В.А. Розпорядженням № 32 керівника Державного Управління справами від 31.05.2005 року у зв'язку із порушенням вимог житлового законодавства було скасовано розпорядження № 27 від 27 січня 2004 року «Про надання житлового приміщення» яким була видана квартира.

У подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ в яких сторонами виступають ТОВ «СІГОО» (35532873), та ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес» (20056770) кінцевим бенефіціаром яких є Смітюх Григорій Євдокимович.

При цьому, орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США.

Наявність родинних відносин між Смітюх Григорієм Євдокимовичем та Смітюх Олександром Федоровичем, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях відносно Ющенка Віктора Андрійовича.

Згідно Закону України «Про запобігання корупції» Смітюх Олександр Федорович є суб’єктом, на якого поширюється дія цього закону, а тому повинен був повідомити свого безпосереднього керівника Горбатюк Сергія Вікторовича про реальний конфлікт інтересів, а останній повинен був запобігти такому конфлікту при здійсненні досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень.

У зв’язку із вказаними обставинами я звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин, та надання їм правової оцінки» (кінець цитати).

Раніше у Генеральній прокуратурі України оголосили, що Ющенко підозрюється у заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції «Межигір'я» і будинком у с. Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн. Як повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган, 24 травня 2019 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку.