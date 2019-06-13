№1 партії Гордона подав до суду позов проти №3 партії Тимошенко

Лідер партії «Сила і честь», екс-глава Служби безпеки України Ігор Смешко подав позов до суду проти колишнього глави СБУ Валентина Наливайченка про захист честі, гідності та ділової репутації у зв'язку із заявою останнього про нібито причетність Смешка до отруєння в 2004 році кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Як повідомляє в четвер прес-служба партії «Сила і честь» на сторінці в соцмережі Facebook, відповідну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації подано до Печерського районного суду м. Києва, інформує Інтерфакс-Україна.

Смешко вимагає від Наливайченка 1 грн. як відшкодування моральної шкоди за поширення недостовірної інформації про нього.

«У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив у ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити зі спростуванням», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі партії нагадують, що наприкінці березня 2019 року Наливайченко на одному з ток-шоу заявив, що Смешко «має бути в Генеральній прокуратурі й суді за причетність до отруєння кандидата в президенти».

«Як докази брехливості цієї заяви юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури і головного слідчого управління СБУ, в яких ідеться про те, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною в кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка в 2004 році та підозра в скоєнні цього злочину Ігорю Смешку ніколи не висувалася», - зазначається в повідомленні партії.

Наливайченко балотується до Верховної Ради за списками партії «Батьківщина» (№3).