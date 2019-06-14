Країни-члени ІМО закликали РФ виконати рішення морського трибуналу ООН щодо українських моряків

32 країни-члени Міжнародної морської організації (ІМО) закликали Росію до негайного виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права у справі силового захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки, повідомили в посольстві України у Великій Британії.

«13 червня в рамках сесії Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації в Лондоні країни ЄС, Грузія, Ісландія, Канада і США закликали Росію до негайного виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права і звільнення незаконно захоплених військово-морських кораблів і 24 членів їхніх екіпажів», - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook у четвер, інформує Інтерфакс-Україна.

Українські дипломати також поінформували, що за результатами розгляду документа «Безпека і охорона навігації в північній частині Чорного моря, в Азовському морі та Керченській протоці», внесеного Україною, було ухвалено рішення розширити моніторинг ситуації з безпекою навігації на Азовське море і Керченську протоку.

«Таким чином, Комітет з безпеки на морі ІМО відреагував на незаконні дії РФ і закликав країни-члени і зацікавлені сторони повідомляти організації про будь-які загрози безпеці навігації в північній частині Чорного моря, в Азовському морі та Керченській протоці, що відтепер стане предметом посиленої уваги з боку зазначеної спеціалізованої установи ООН», - йдеться в повідомленні.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення за скаргою України, яка 16 квітня 2019 року звернулася щодо заходів стосовно Росії з вимогою звільнити українських моряків і судна, затримані в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.