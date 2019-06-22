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Суд дозволив нардепу Онищенку балотуватися на виборах – як вершнику-утікачу

Апеляційний адмінсуд зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.


Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 21 червня, повідомляє Слідство.Інфо, яке має у розпорядженні текст рішення.

Зазначимо, що відповідно до українського законодавства, реєструвати кандидатом в народні депутати можна громадян України, які протягом п’яти років до виборів постійно проживали в її межах. Утім, як відомо, Олександр Онищенко покинув країну у 2016-му році. Його позбавили депутатської недоторканності і оголосили у розшук. У зв’язку з цим раніше ЦВК відмовлялася його реєструвати на вибори.

Проте Онищенко подав у суд на рішення Центральної виборчої комісії. У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника». На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України». Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання.

«Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час», – йдеться у рішенні суду.

Відтак нардеп-утікач Онищенко зможе балотуватися на 93-му окрузі Київської області.

Нагадаємо, що Онищенко є фігурантом низки кримінальних проваджень. Зокрема, за версією детективів НАБУ, Онищенко та його поплічники продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» через «псевдобіржі», тому держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.


"ОБКОМ"

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22 Июня 2019 13:14

 

 

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