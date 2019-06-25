Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.