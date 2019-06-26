 

26 июня

13:49

Вице-прем’єр Кириленко залишив засідання уряду – «на знак незгоди»

13:02

Зеленський змінив тимчасового голову Сумської обладміністрації на іншу тимчасову голову

12:54

У колишнього радника Порошенка, кандидата у депутати Бірюкова обшуки

12:40

В ЦВК назвали загальну кількість зареєстрованих кандидатів: майже 6 тисяч

12:15

Зеленський призначив свого представника у Криму

11:21

«Хто ці люди?»: сьогодні Кабмін розгляне кандидатів від Зеленського на посади глав ОДА

10:17

Кличко пообіцяв боротися за проспекти Бандери і Шухевича

07:56

Доба ООС: п’ятьох наших військових поранено, двох травмовано

25 июня

22:46

Бережна перемогла Київраду: суд скасував проспекти Бандери і Шухевича у Києві

22:24

Перший заступник глави МЕРТ Нефьодов стане головним митником країни

20:49

Час сплив: МЗС закликало посилити тиск на РФ через полонених українських моряків

20:03

Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

17:32

МЗС відкликає постпреда України при Раді Європи для консультацій

17:12

Команда Зеленського пішла в ОПУ

14:20

Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

13:51

Глава адміністрації Зеленського Богдан причетний до афер на сотні мільйонів

13:12

НБУ презентував купюру номіналом 1 000 гривень (фото)

12:34

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивих повідомлень Портнова про нібито скоєння злочинів Порошенком

12:07

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

11:27

Поліція затримала блогера Дмитра Снєгирьова

09:42

У Зеленського вирішили: плагіат у його промові в Брюсселі – це лише плагіат, а не «провокація» і не «диверсія»

09:11

Доба ООС: двох українських військових поранено, ще двох травмовано

08:52

ЦВК ще раз відмовила «вершнику» Онищенку

08:27

Розпочалася безстрокова акція проти забудови Протасового Яру

07:53

Вночі ПАРЄ ухвалила рішення: Росія може повертатися

24 июня

15:53

Звільнено голів трьох ОДА

15:37

Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією

12:36

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

08:41

ЦВК не пустила нардепа Парасюка на вибори

08:26

Помер соратник Гриценка, побитий поліцейськими

Вице-прем’єр Кириленко залишив засідання уряду – «на знак незгоди»

Його обурив запропонований режим розгляду кандидатур на посади голів ОДА.


Про це Кириленко написав у Twitter:

«Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади Голів ОДА у закритому режимі є принципово не правильним. Це політичні фігури, тому про їх позицію, як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна. На знак незгоди змушений залишити засідання Уряду».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

26 Июня 2019 13:49

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (8)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (24)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (3)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (54)

Урочистого рукостискання від Зеленського (18)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 