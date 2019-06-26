Вице-прем’єр Кириленко залишив засідання уряду – «на знак незгоди»

Його обурив запропонований режим розгляду кандидатур на посади голів ОДА.

Про це Кириленко написав у Twitter:

«Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади Голів ОДА у закритому режимі є принципово не правильним. Це політичні фігури, тому про їх позицію, як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна. На знак незгоди змушений залишити засідання Уряду».