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Уряд схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій із 2020 року
Кабінет міністрів України схвалив скорочення з 1 січня 2020 року штату обласних державних адміністрацій (ОДА) та районних державних адміністрацій (РДА) на 50%.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ця оптимізація не стосуватиметься Донецької та Луганської областей, а також соціальних служб місцевих адміністрацій.
Крім того, Кабмін ініціював законопроект про те, щоб до 1 січня 2021 року районні центри та міста районного значення отримали статус об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Також відсьогодні Кабмін ініціює обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації.
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