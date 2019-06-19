Уряд схвалив скорочення на 50% облдержадміністрацій і райдержадміністрацій із 2020 року

Кабінет міністрів України схвалив скорочення з 1 січня 2020 року штату обласних державних адміністрацій (ОДА) та районних державних адміністрацій (РДА) на 50%.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ця оптимізація не стосуватиметься Донецької та Луганської областей, а також соціальних служб місцевих адміністрацій.

Крім того, Кабмін ініціював законопроект про те, щоб до 1 січня 2021 року районні центри та міста районного значення отримали статус об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Також відсьогодні Кабмін ініціює обговорення змін до Конституції України в частині децентралізації.